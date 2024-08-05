بيلوسي تقترح نحت وجه بايدن على صخور جبل رشمور

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - اقترحت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي نحت وجه الرئيس جو بايدن على صخور جبل رشمور إلى جانب وجوه أربعة رؤساء أمريكيين، وفقا ل"روسيا اليوم".

وفي مقابلة مع شبكة cbs الأمريكية، سئلت بيلوسي عن التقارير التي تزعم أنها قادت جهود سحب بايدن من السباق الرئاسي 2024 بعد المناظرة الكارثية التي جمعته بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ونفت بيلوسي قيادة أي حملة للإطاحة ببايدن، وبدلا من ذلك أشارت إلى أنه كان في "قمة مستواه" قبل أن يتخذ قراره بالانسحاب من السباق.

واعتبرت أن قرار بايدن هذا يجعله يستحق أن ينضم إلى الرؤساء (جورج واشنطن، توماس جيفرسون، ثيودور روزفلت وأبراهام لينكون) في جبل رشمور.

وقالت بيلوسي: "لقد كان في وضع جيد لاتخاذ أي قرار.. مثل هذا الرئيس المهم للولايات المتحدة، يستحق أن يكون في جبل رشمور".

وعندما استوضحت المذيعة تصريح بيلوسي قائلة: "هل تقولين حقا أنه ينتمي إلى جبل رشمور؟ لينكولن وجو بايدن؟"، أوضحت بيلوسي قائلة: "حسنا، لقد وضع تيدي روزفلت إلى هناك، وهو رائع. لا أقول أنه يجب إزالته. لكن يمكن إضافة بايدن".

وجددت التأكيد أنها لم تكن جزءا من أي ضغط لإجبار بايدن على الانسحاب من السباق، وقالت: "لا، لم أكن قائدة أي حملة ضغط. لم أتصل بشخص واحد