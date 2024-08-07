العالم اليوم - الصحة: ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 39677 وفي الضفة إلى 620

انتم الان تتابعون خبر الصحة: ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 39677 وفي الضفة إلى 620 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 01:21 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية المستمرة منذ نحو 10 أشهر، بلغت 39677 قتيلا على الأقل، بينما ارتفع عدد القتلى في الضفة الغربية المحتلة إلى 629 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات في قطاع غزة "24 شهيدًا.. و110 مصابين، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الأربعاء.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد جرحى الحرب الإسرائيلية على القطاع "بلغ 91645 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر، اليوم الأربعاء، أوامر بالإخلاء للمواطنين في عدة مناطق شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الجيش الإسرائيلي أصدر الأوامر بالإخلاء في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمالي قطاع غزة.

وشهدت المنطقة المذكورة منذ صباح اليوم الأربعاء، حركة نزوح قسري بعد مطالبة جيش الاحتلال بإخلائها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي رام الله، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى في الضفة الغربية المحتلة إلى 620 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن من بين القتلى في الضفة 145 طفلا، و9 سيدات.