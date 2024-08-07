العالم اليوم - 2.6 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 03:28 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يونيو الماضي، للشهر الرابع على التوالي، بنسبة 65.9 بالمئة لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال يونيو 2023.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء، اطلعت عليه دوت الخليج، أن التحويلات ارتفعت بأكثر من الضعف عما كانت عليه قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث بلغت في فبراير 2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

وأشار إلى أن التحويلات خلال الفترة (أبريل - يونيو) 2024 سجلت ارتفاعًا بنسبة 61.4 بالمئة لتبلغ نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

ووصلت العملة المصرية إلى 49.16 جنيها مقابل الدولار الأميركي الواحد الثلاثاء، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني.

يذكر أن البنك المركزي المصري قد سمح بخفض قياسي للجنيه، في مارس الماضي، بعدما رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.

وحينها انخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه إلى نطاق 50 جنيهاً، بتراجع نحو 60 بالمئة، وهو مستوى قياسي لم يبلغه من قبل على الإطلاق في التعاملات الرسمية.