العالم اليوم - "أوراكل" الأميركية تفتتح منطقة سحابية ثانية في السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 01:21 مساءً - أعلنت شركة أوراكل (Oracle) الأميركية، عن افتتاح ثاني منطقة سحابة عامة لها في السعودية، ضمن استراتيجيتها لاستثمار 1.5 مليار دولار لتوسيع قدرات البنية التحتية السحابية في المملكة.

وقالت أوراكل، في بيان اطلعت عليه دوت الخليج، إن منطقة السحابة الجديدة، تأتي ضمن مساعي الشركة لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ستساعد منطقة السحابة الجديدة في الرياض شركات القطاعين العام والخاص على نقل جميع أنواع أحمال العمل إلى البنية التحتية للسحابة (OCI) الخاصة بشركة Oracle، مما يتيح لها الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات السحابية لتحديث تطبيقاتها والابتكار باستخدام البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي. وتُعد شركة Center3 الشريك المضيف لمنطقة Oracle Cloud الجديدة في الرياض.

وقالت الشركة إن المنطقة الجديدة في تعزيز اقتصاد الذكاء الاصطناعي في السعودية، والذي من المتوقع أن يصل إلى 135.2 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتنضم منطقة Oracle Cloud في الرياض إلى منطقة Oracle Cloud الحالية في جدة ومنطقة Oracle Cloud المخطط لها في مدينة نيوم معززة حضور الشركة في السعودية.

وتُعتبر Oracle شركة الحوسبة السحابية الوحيدة القادرة على تقديم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع مجموعة كاملة تضم ما يزيد على 100 خدمة سحابية في بيئات سحابية مخصصة وعامة وهجينة في أي مكان بالعالم. وتشمل هذه الخدمات قاعدة البيانات الذاتية من Oracle، وخدمة HeatWave MySQL Database، وواجهة وقت تشغيل الحاوية Kubernetes، وحل VMware على Oracle Cloud، وخدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي للبنية التحتية لسحة Oracle والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمجموعات الفائقة من البنية التحتية لسحابة Oracle.

وقال المهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي: "يُعتبر افتتاح منطقة Oracle السحابية الجديدة في الرياض خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويعكس جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على التقنيات الحديثة والابتكار. وستساهم هذه الخطوة بشكل جوهري في تمكين الشركات العالمية والمحلية من تحقيق الابتكار وتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مختلف القطاعات، مما يعزز المكانة الريادية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي".

من جانبه قال ريتشارد سميث، نائب الرئيس التنفيذي لدى Oracle في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تلتزم Oracle عبر التوسع السريع لحلولنا السحابية في المملكة العربية السعودية بمساعدة المملكة على تحقيق هدفها في تطوير أحد أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم. وكجزء من استثمارنا الأوسع في قدرات الحوسبة السحابية بالمملكة، ستساعد منطقة سحابة Oracle في الرياض على تسريع تبني تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار في جميع قطاعات الاقتصاد السعودي مع مساعدة الشركات على معالجة متطلبات استضافة البيانات المحلية".