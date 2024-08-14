الدفاع الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجنود المصابين منذ بدء الحرب إلى 10056

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:32 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الجنود المصابين منذ بدء الحرب على غزة إلى 10056 جنديًا.

وأضافت وزارة الدفاع، أن كل شهر يصل أكثر من ألف مصاب من الجنود جرّاء الحرب على غزة، وأن 68% من المصابين جنود في صفوف الاحتياط.

وأشارت إلى أن 35% من المصابين يعانون من أمراض نفسية، و37% من المصابين في صفوف الجيش لديهم إصابات بالأطراف.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.