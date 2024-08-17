العالم اليوم - أسعار النفط تهبط نحو 2% في نهاية أسبوع متقلب

انتم الان تتابعون خبر أسعار النفط تهبط نحو 2% في نهاية أسبوع متقلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - انخفضت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة عند التسوية، أمس الجمعة، ولم يطرأ عليها تغير يُذكر خلال الأسبوع إذ هبط خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، وذلك وسط تراجع توقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين، أكبر مستوردي النفط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 79.68 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 76.65 دولار للبرميل.

وأنهى خام برنت الأسبوع الماضي عند 79.66 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 76.84 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من الصين، الخميس، أن الاقتصاد فقد الزخم في يوليو إذ هبطت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات وتباطأ الإنتاج الصناعي وتزايد معدل البطالة.

وأجج ذلك مخاوف من تراجع الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم حيث قلصت المصافي بصورة حادة معدلات استهلاك الخام الشهر الماضي بسبب تراجع الطلب على الوقود.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين توقعاتها للطلب لهذا العام، مشيرة إلى ضعف التوقعات في الصين.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إلى ضعف الطلب أيضا في الصين حينما خفضت توقعاتها لعام 2025 يوم الثلاثاء.

وصعدت أسعار النفط في مطلع الأسبوع وسط ترقب المتعاملين لرد إيراني للثأر من إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهر الماضي في طهران.

وبدأت في قطر جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة، الخميس، وتوقفت حتى الأسبوع المقبل.