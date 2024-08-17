العالم اليوم - محادثات السودان.. ترحيب دولي بقرار فتح ممرات إنسانية

انتم الان تتابعون خبر محادثات السودان.. ترحيب دولي بقرار فتح ممرات إنسانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 09:28 مساءً - أعلنت الوفود الدولية المجتمعة في سويسرا من أجل محادثات السودان، السبت، ترحيبها بقرار مجلس السيادة السوداني بفتح معبر أدري الحدودي، من جمهورية تشاد إلى شمال دارفور للأشهر الثلاثة المقبلة.

ورحبت دول الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية ومصر والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بالتزام قوات الدعم السريع بالتعاون في عمليات نقل المساعدات، ولا سيما من خلال طريق الدبة الحيوي إلى دارفور وكردفان، وبحماية العاملين في المجال الإنساني في عملهم.

وأوضحت أن هذه القرارات البناءة ستمكن كلا الطرفين من دخول المساعدات اللازمة لوقف المجاعة، ومعالجة انعدام الأمن الغذائي، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة في دارفور وخارجها.

وأضافت في البيان أنه بتعين على الأطراف التواصل الفوري والتنسيق مع الشركاء في المجال الإنساني لتفعيل هذه الممرات بكفاءة للوصول المستدام للمساعدات دون عوائق.

وقالت إنه "يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية اغتنام هذه الفرصة لنقل المساعدات، وإنقاذ الأرواح، وخاصة للفئات الأكثر ضعفا. وسيستمر عمل الوفود الدولية في سويسرا اليوم".