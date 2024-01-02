انت الأن تتابع خبر 15٪ من سكان دولة الاحتلال يؤيدون بقاء نتنياهو في منصبه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر استطلاع للرأي، نُشِرَ الثلاثاء، أن 15 في المائة فقط من "سكّان دولة الاحتلال الإسرائيليّ" يريدون بقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في منصبه، بعد انتهاء "الحرب على حركة حماس"، وفق ما نقلت رويترز.

وفي الاستطلاع الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، قال 56 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، إنّ "استمرار الهجوم العسكري هو أفضل وسيلة لاستعادة الرهائن؛ لكن 24 في المائة يعتقدون أنه من الأفضل التوصل لصفقة تبادل تشمل إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين الآخرين من السجون الإسرائيلية".

وأظهر الاستطلاع أنّ "15 في المائة فقط يريدون أن يظل نتنياهو رئيسًا للوزراء بعد انتهاء الحرب. وحصل منافسه السياسي وشريكه الحالي في حكومة الحرب، بيني غانتس الذي ينتمي للوسط، على دعم 23 في المائة من المشاركين في الاستطلاع. ولم يحدد 30 في المائة زعيماً يفضلونه".

تبدو هذه الأرقام المتدنية إلى أدنى مستوياتها لشعبية نتنياهو حافزًا له على "منع" وقف هذه الحرب، والسعي إلى توسّعها.