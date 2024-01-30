انت الأن تتابع خبر الأمراض النفسية تلاحق الجنود الإسرائيليين العائدين من غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعود الكثير من الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة وهم يعانون من أعراض نفسية وانفعالية، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت سابقا بأن جنديا عائدا من معارك غزة أطلق النار على زملائه بسبب كابوس، وقتل جندي آخر عائد من الحرب زميله بسبب الصدمة.

وفي وقت سابق، أشار موقع "والا" الإسرائيلي إلى أن 1600 جندي أصيبوا بأعراض صدمات نفسية جراء الحرب الدائرة في غزة.

وذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي اضطر إلى تسريح ما يصل إلى 250 من الجنود الذين شاركوا في الحرب على غزة من الخدمة.

وأظهرت البيانات التي حصل عليها الموقع مدى تأثر الصحة العقلية والنفسية للجنود منذ بداية العملية البرية على غزة.