انت الأن تتابع خبر تصريحات مهمة من هنية بشأن إنهاء الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الحركة تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار وستدرسه للرد عليه.



ونقلت وكالة رويترز عن هنية قوله، أن أولوية حركة حماس هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة، مؤكداً ان حماس منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان على غزة وتأمين إيواء النازحين.

كما أوضح أن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرة تقضي بإعادة الإعمار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية الأسرى الفلسطينيين.