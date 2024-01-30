انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة .. وسرايا القدس ترد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 26751 شهيدا و65636 جريحا.

هذا وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين جودي جينسبيرغ، إن اللجنة طالبت إسرائيل بالتحقيق في اتهامات بشأن جرائم ضد الصحفيين في قطاع غزة، مؤكدة أن حرب إسرائيل على غزة الأكثر فتكا بالصحفيين من أي حرب سابقة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن الاثنين، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية حربه على القطاع في إلى 122 صحفيا.

من ناحية ثانية، أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية من نوع "دي 9″، في محور التقدم جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضافت أن قواتها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في محوري التقدم غرب وجنوب مدينة غزة.

من ناحية ثانية، نعت "سرايا القدس- كتيبة طولكرم" شهداء جنين الذين قضوا في عملية اغتيال إسرائيلية وصفتها بـ"الجبانة"، مؤكدة أن الجهاد مستمر وسلاحها مشرع في كل الساحات.