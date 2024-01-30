انت الأن تتابع خبر أبو حمزة:لو فتش العدو رمال غزة لن يعود أسراه إلا بقرار من المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة: استهدفنا خطوط الإمداد لجيش الاحتلال شرق جباليا وفي المنطقة الوسطى.



وأضاف أبو حمزة في كلمة بثتها سرايا اقدس عبر قناتها على تلغرام، "نؤكد للعدو أنه لو فتش رمال غزة لن يعود أسراه إلا بقرار من المقاومة".



وأكد أبو حمزة ان المقاومة تقدر صبر شعبها ونعلن عن مواصلة التصدي أمام آلة البطش الإسرائيلية في كافة المحاور وان المقاومة أسقطت عدداً كبيراً من مسيرات العدو على امتداد القطاع واستهدفنا خطوط الإمداد لـ"جيش" الاحتلال.



ونوه أبو حمزة ان ما تعلن عنه المقاومة من عمليات ليس لرفع المعنويات بل يحمل دلالات عسكرية وصلت للاحتلال، مشيرا الى ان تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تجدي نفعا.



وختم أبو حمزة قائلا: يا أهل غزة نصر الله قادم والبشريات من الميدان.