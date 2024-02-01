انت الأن تتابع خبر الحوثيون يستهدفون سفينة متجهة لإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار مصدر عسكري يمني، إن قوات أنصار الله الحوثيين استهدفت سفينة تجارية بريطانية بالبحر الأحمر كانت متجهة لإسرائيل.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان له، مساء الخميس، إن ذلك يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأضاف أن العمليات في بحر العرب والأحمر ضد الملاحة "الإسرائيلية" أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة.

من جانبها، قالت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتها دمرت مركبا مفخخا مسيرا تابعا للحوثيين في البحر الأحمر.

وأضافت: قواتنا أسقطت مسيرة فوق خليج عدن دون إصابات أو أضرار.