انت الأن تتابع خبر إيران تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسيّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت إيران، في وقت متأخر من الإثنين، أنّها ستجري انتخابات رئاسية في 28 يونيو المقبل، وفق ما نقل الإعلام الرسمي الإيرانيّ، وذلك إثر مصرع الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته، الأحد، رفقة وزير الخارجيّة ومسرولينَ آخرين.

وقال التلفزيون الرسمي "تمت الموافقة على موعد الانتخابات خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان"، مضيفًا "بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 يونيو".

وأضاف المتحدث باسم مقرر الانتخابات الإيرانية "أنّ موعد تسجيل المرشحين سيكون يوم 8 يونيو".