انت الأن تتابع خبر نحو 34 ألف عامل تكنولوجيّ لدى الاحتلال جرى تسريحهم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة "كالكاليست" العبرية، إنّ 141 شركة تكنولوجيا لدى الاحتلال الإسرائيلي؛ سرَّحت منذ مطلع العام الجاري 34.300 عامل"، وأضافت الصحيفة في تقريرٍ لها: أنّ "عملاق التكنولوجيا سيسكو أعلنت تسريح آلاف العاملين فيها".

وأشارت إلى أنّ "موديز" خفضت، السّبت، مستوى الائتمان للاحتلال الإسرائيلي لتعكس ضربات متتالية للاقتصاد، فيما لام زعيم المعارضة يائير لابيد حكومة نتنياهو على الفشل في جميع القطاعات وخاصة الاقتصادية.

وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للاحتلال إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب الحرب على قطاع غزة، وقالت موديز إنّ سبب تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي هو الحرب وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين لدى الاحتلال عن توقعات ما قبل الحرب.

وينعكس التصنيف الائتماني في العادة على قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها، وبحسب خبراء فإنّه كلما كان التصنيف أفضل، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل للاقتراض.