انت الأن تتابع خبر انتشال عشرات الجثامين بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال من غرب غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر محلية فلسطينيّة، أنّ الفلسطينيين والطواقم الطبية، انتشلوا، اليومين الماضيين، العشرات من جثامين الشهداء الملقاة في الشوارع والمنازل السكنية بعد انسحاب جزئي لجيش الاحتلال من مناطق غرب مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان ومسعفين فلسطينيين في مدينة غزة، بأنّ "عشرات جثامين الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في منازل وطرقات مدينة غزة تم نقلها خلال يومي (الأحد السبت) إلى المستشفيات، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق عديدة غرب المدينة".

وقال الشهود والمسعفون إنّ "الجثث نقلت من منطقة الصناعة، والكتيبة، والجامعات، والاتصالات، وحي النصر، وتل الهوا"، ولم يصدر على الفور إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية حول أعداد الشهداء التي تم العثور عليها. وتعليقًا على ذلك، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة: "هذه جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال التي يرتكبها بشكل يومي".

وأضاف: "تأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والقتل بدم بارد وبدون أي اعتبارات للأخلاق ولا للإنسانية".

وتابع: "ندين بأشد العبارات هذه الجرائم، ونحمل الاحتلال المسؤولية إضافة إلى الولايات المتحدة التي تمنحه الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب هذه الجرائم".