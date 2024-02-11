انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد جرحى جيش الاحتلال بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف منتسبيه إلى 2855 شخصًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب موقع وزارة (دفاع) الاحتلال، فإنّ من بين المصابين 1679 إصابة طفيفة و744 متوسطة و432 إصابة حرجة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة اثنين من ضباطه وجندي بجروح خطيرة، خلال معارك مع المقاومة في جنوب قطاع غزة، فيما أشارت مصادر عبرية إلى أنّ أحد الضابطين يعمل في كتيبة الهندسة بجيش الاحتلال، بينما يعمل الضابط الآخر والجندي ضمن وحدة المظليين.