انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن تحرير أسيرين بعملية عسكرية في رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، إنه تمكن من تحرير رهينتين خلال عملية نفذتها قوات خاصة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن قوات الاحتلال حررت "في عملية معقدة أسيرين من الرهائن المخطوفين في غزة".

ونقلت رويترز عن بيان صادر عن مستشفى إنه تم نقل الرهينتين إلى مستشفى شيبا بوسط إسرائيل وأكد الأطباء أنهما في "حالة جيدة".

وأورد موقع أكسيوس الإخباري: "في عملية خاصة بتنفيذ سريع وناجح، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بإنقاذ اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في مدينة رفح بقطاع غزة".

من ناحية ثانية، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني نتيجة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 11 منزلا ومسجدين في أنحاء مختلفة من مدينة رفح.