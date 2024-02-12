انت الأن تتابع خبر الاحتلال يرتكب مجازر مروعة برفح تخلف مئات الشهداء والمصابين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت رفح جنوب قطاع غزة، قصفا إسرائيليا مكثفا وأحزمة نارية استهدفت مناطق متفرقة من المدينة، فجر الاثنين، أدى الى استشهاد واصابة مئات الفلسطينيين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر صحية في رفح، باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني بينهم أطفال ونساء، وإصابة مئات آخرين، وصلوا إلى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مدينة رفح تشهد غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال.

وقال مدير مستشفى الكويت صهيب الهمص: إن المستشفى ممتلئ بالجرحى في وضع خطير جدا ولا يوجد ما يكفي من دواء وأمصال.

وأضافت مصادر محلية، إن طائرات حربية شنت سلسلة غارات عنيفة قدرت بنحو 40 غارة استهدفت على وجه الخصوص، العديد من المنازل ومساجد تأوي نازحين، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف ومن قبل بوارج حربية على مدينة رفح.

وأشارت المصادر إلى أن مركبات مدنية تقل شهداء ومصابين وصلت إلى المستشفى الكويتي في رفح، وسط نزوح المئات للمستشفى هربا من القصف على المدينة.

وعرف من بين المساجد المستهدفة، مسجدي الرحمة في الشابورة، والهدى في مخيم يبنا اللذين يأويان عشرات النازحين في رفح، الى جانب أكثر من 14 منزلا مأهولا.

كما طال القصف والغارات الاسرائيلية مناطق قريبة من الحدود مع مصر.

من ناحية ثانية، استشهد 15 فلسطينيا، في قصف إسرائيلي على منزل في شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.