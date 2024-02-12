انت الأن تتابع خبر الاحتلال يكشف تفاصيل عملية تحرير أسيرين من المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبلغ الاحتلال الإسرائيلي الإدارة الأميركية الاثنين، بتفاصيل عملية تحرير الأسيرين الإسرائيليين في رفح جنوب قطاع غزة، في أوج تنفيذها، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وفي تفاصيل العملية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري إن "الجيش أعد لهذه العملية منذ وقت طويل".

وأضاف أنها "كانت عملية إنقاذ معقدة تحت النار في رفح، حيث اقتحمت القوات عند الساعة 1:49 فجرا المبنى في مدينة رفح، وقام جنود الاحتلال بحماية المختطفين بأجسادهم في معركة جريئة" على حد وصفه.

وأضاف: لا ننسى أن 134 مختطفا ما زلوا محتجزين في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أنه تمكن ليل الأحد/ الاثنين، من خلال عملية سرية ومعقدة في منطقة الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة، من تحرير تحرير الأسيرين الإسرائيليين لويس هر 70 عاما وفرناندو مرمان 60 عاما، من حركة حماس في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، "أتممنا الليلة الماضية عملية تحرير لمختطفين إسرائيليين تم اختطافهما في السابع من أكتوبر من كيبوتس نير إسحاق من قبل حماس وتم احتجازهما في رفح".

وأضاف أن "القوات وصلت بصورة سرية إلى مكان الهدف ونفذت عملية معقدة جدا داخل مبنى حيث تم احتجاز المختطفين في الطابق الثاني".

ولفت إلى أن "اشتباكات دارت مع "مسحلين" داخل الشقة السكنية وفي الشقق المجاورة قبل أن تتمكن القوات من تحرير الرهينتين".

وأشار إلى أن "سلاح الجو شن موجة كثيفة من الغارات استهدفت عشرات الأهداف التابعة لكتيبة الشابورة التابعة لحماس وذلك لتمكين القوة من الانتقال إلى المهبط الخاص الذي أقيم لاعادة المحررين إلى داخل إسرائيل".