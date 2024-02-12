انت الأن تتابع خبر سرايا القدس وحزب الله ينعيان شهداءهما في جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت سرايا القدس الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلاميّ الفلسطينية، إنّ اثنين مقاتليها "استشهدا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهما واجبهما القتالي".

وأعلنت سرايا القدس، في بيان مساء الإثنين، أسماء الشهيدين وهما، محمد موسى فارس (39 عامًا) "أبو جهاد"، و سليمان شحادة سليمان (33 عامًا) "أبو طالب"، وأكّدت "أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".

في السياق نفسه، أعلن حزب الله اللبناني، الإثنين، استشهاد اثنين من مقاتليه جنوب لبنان، لترتفع حصيلة شهداء الحزب إلى 190 منذ 8 أكتوبر 2023.

كما وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة استهداف تجهيزات تجسسية في موقع الرادار الإسرائيلي مقابل بلدتي شبعا وكفرشوبا بصاروخ موجه، واستهداف ثكنة ‏برانيت بصاروخ "فلق 1" وتحقيق إصابة مباشرة.

واستهدف الحزب أيضا ثكنة زرعيت برميات صاروخية من "فلق 1" وحقق فيها إصابات مباشرة، ومبنى في مستعمرة يرؤون يتموضع فيه جنود ‏العدو بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة.

في سياقٍ متصل نفذ الاحتلال الإسرائيلي نفذ اليوم سلسلة غارات جوية في عدّة مناطق بجنوب لبنان. قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إنّ 4 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين على منزلين ببلدتي طير حرفا ومارون الراس.