انت الأن تتابع خبر عقوبات روسية على مسؤولين بريطانيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، عن فرض عقوبات على 18 مسؤولًا مدنيًا وعسكريًا بريطانيًا؛ ردا على عقوبات بريطانية مماثلة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي، "اتخذت موسكو قرارًا بإدراج عدد من الشخصيات التي تنتمي إلى المؤسسة العسكرية والسياسية في بريطانيا على قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، من ضمنهم قائد قوة الغواصات البريطانية، والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لغرب البلقان، ونائب وزير الدفاع البريطاني، ورئيس القوات السيبرانية الوطنية".