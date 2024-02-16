انت الأن تتابع خبر إيرلندا تعلن عن تقديم تمويل إضافي للأونروا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الإيرلنديّة، عن تقديم تمويل إضافي قدره 20 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمواصلة عملها الحيوي المستمر في غزة، وكذلك في جميع أنحاء الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الأيرلندية، مساء الخميس، فإنّ "هذا المبلغ سيدعم عمل الأونروا المنقذ للحياة في غزة، وسيساعد في معالجة أزمة التمويل الحرجة للوكالة والذي تعرض الدعم المقدم لـ 5.9 مليون فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة للخطر".

وأشار البيان إلى أنّ "الحرب الإسرائيلية على غزة، دخلت شهرها الرابع، وأن 100 ألف شخص في غزة، إما قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا أو يفترض أنهم ماتوا، و 1.9 مليون شخص نازح، مثلما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 90 بالمئة من السكان يواجهون الجوع الشديد".

وفي حديثه خلال زيارة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى دبلن، قال مارتن "نشهد كارثة إنسانية في غزة، والناس في حاجة ماسة إلى أبسط المؤن المنقذة للحياة – الغذاء والماء والمأوى".

وحث مارتن الجهات المانحة الأخرى على استئناف وتوسيع دعمها للأونروا حتى تتمكن من تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين.