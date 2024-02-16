انت الأن تتابع خبر مصادر عبرية: صفقة الأسرى ربما تنضج بحلول رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت وسائل إعلام عبريّة، عن "مصادر مُطّلعة"، الجمعة، قولهم إنّ "صفقة الأسرى ستنضج قرابة شهر رمضان المقبل"، وأضافت المصادر، لصحيفة "هآرتس" العبريّة، أنّ "إسرائيل ستستغل الأسابيع المقبلة لتنفيذ مخططاتها قبيل حلول شهر رمضان".

وأشارت إلى أنّ "الاتصالات لا تزال جارية، لكن لا يزال من السابق لأوانه تقدير ما إذا كان الطرفان سيُخرجان الصفقة إلى حيز التنفيذ أم يفجّرانها في لحظة الحقيقة".

وبحسب المصادر، فإنّ "المسؤولين السياسيين في (إسرائيل) يجدون صعوبة في توقّع كيف سيتصرف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في لحظة الحقيقة، وما إذا كان سيفجّر الصفقة لاعتبارات أمنية أو سياسية أو شخصية عندما تحين ساعة اتخاذ قرار".

وكانت مصادر في المقاومة الفلسطينية قد كشفت في حديث مع قناة "الميادين"، الأربعاء، تفاصيلَ بخصوص الردّ الإسرائيلي على مقترحات حركة حماس التي تضمّنها ردّها الأخير، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعملية تبادل الأسرى.

وأوضحت المصادر أنّ "الردّ الإسرائيلي على مقترحات حماس جاء على ثلاثة مراحل، تضمن في المرحلة الأولى تهدئةً مدتها 35 يوماً مع 7 أيام إضافية، و30 يوماً في المرحلة الثانية، فيما لم تتضمن الثالثة أي توقيت، وأنّ الاحتلال الإسرائيلي يُحاول إفراغ ورقة باريس من مضمونها، ويسعى إلى الحصول على إنجازٍ على صعيد ملف الأسرى من دون دفع الثمن الذي تطلبه المقاومة".

وقال المصدر "إنّه على الرغم من حرص المقاومة على إنجاح جهود الوسطاء، فإنّها لن تتنازل عن مطالبها، ولن تمنح الاحتلال فرصةً لتحقيق مكاسب سياسية بعد فشله في الميدان". بحسب ما نقلت القناة.