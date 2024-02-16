انت الأن تتابع خبر مصدر بالمعابر الفلسطينية يوضح حول مزاعم اقتحام معبر رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى مصدرٌ، وصِفَ بالمسؤول، في هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة الجمعة، صحة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية المصرية" عن المصدر المسؤول قوله إنّ "مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أشعلوا النار في إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر".

وأضاف أنّ "النازحين فتحوا بوابة المعبر بعد أن أشعلوا إطارات السيارات، وقاموا بالاعتداء على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع".

وأكّد أنّه "تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات".

يأتي ذلك، في ظلّ استمرار الحديث عن نزوح فلسطينيّ إلى سيناء، ومزاعم كشفتها مصادر أمنية في حديثٍ لها مع رويترز أنّ مصر تقوم بتجهيز مخيّم في سيناء، كما نقلت (CNN) عن صور الأقمار الصناعيّة أنّ جرافات مصرية تعمل منذ الثامن من فبراير الجاري في منطقة شرقيّ سيناء. من جانبها نفت مصر هذه المزاعم وأكّدت أنّ موقفها هو منع نزوح الفلسطينيين.