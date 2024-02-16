انت الأن تتابع خبر تهديدات بحل مجلس حرب الاحتلال .. الخلافات في طريقها للانفجار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت قناة "كان" العبرية إنّ الوزيرين في دولة الاحتلال بني غانتس وغادي أيزنكوت يهددان رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بحل مجلس الحرب المصغر.

وأضافت القناة، مساء الجمعة، أنّ "اجتماع الكابينت الذي ضم الثلاثة يوم أمس شهد توترًا كبيرًا، حيث يعتبر ذلك الاجتماع الأول بعد قمة رؤساء الاستخبارات في القاهرة والتي شارك بها رئيس الموساد ورئيس الشاباك ولم يحرز خلالها أي تقدم بقضية اتفاق تبادل الأسرى".

وذكرت القناة بأن "غانتس" و"أيزنكوت" عبرا عن غضبهما من عدم إطلاعهما على قرار "نتنياهو" رفض المبادرة الجديدة للاتفاق التي وضعها الموساد، الشاباك وجيش الاحتلال، وكذلك عدم إبلاغهما بقرار عدم إرسال الوفد الإسرائيلي مجدداً للقاهرة.

وقالت بأن "غانتس" و"أيزنكوت" أوصلا رسالة لنتنياهو مفادها بأنه لا فائدة من مجلس الحرب إن استمر باتخاذ قرارات هامة حول الأسرى دون التشاور معهما، وكذلك عبر وزير الحرب "يوآف غالنت" عن استيائه من عدم قيام رئيس الوزراء بمشاورته بقراره بعدم إرسال وفد للقاهرة مجدداً.

وبحسب "كان" فإن رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" قرر يوم الأربعاء عدم إرسال الوفد الإسرائيلي مجدداً للقاهرة، بينما قال مكتب "نتنياهو" بأنه لم يجري عرض مقترح جديد من حماس لاتفاق تبادل الأسرى، ولا فائدة من إرسال الوفد بينما تستمر حماس بالإصرار على مطالبها.