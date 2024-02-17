انت الأن تتابع خبر تظاهرات عارمة في تل أبيب .. والنقابات العمالية تعلن انضمامها .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتواصل التظاهرات في "تل أبيب" ضد حكومة الاحتلال الإسرائيليّ التي يرأسها نتنياهو، في الوقت الذي اتّهم فيه رئيس اتحاد نقابات العمال لدى الاحتلال الإسرائيلي "الهستدروت"، أرنون بار دافيد، نتنياهو؛ بالمسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وطالب أرنون بار رافيد، نتنياهو بتحمل مسؤولية ما جرى في السابع من أكتوبر وتقديم استقالته من منصبه كرئيس لحكومة الاحتلال.

ودعا، إلى ضرورة تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة، قائلًا: "نريد رئيس وزراء جديد للاحتلال خلال عام، والهستدروت سينضم احتجاجات ومظاهرات ضد الحكومة وسيطالب بتغييرها".

وبحسب ما نقلت "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإنّ "رئيس نقابة العمال لدى الاحتلال، تحدث مع نتنياهو ووزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، لتعديل الميزانية والتكيف مع وضع الحرب بما في ذلك إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية ولكنهما لم يأخذا الاقتراح بعين الاعتبار".