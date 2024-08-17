انت الأن تتابع خبر قيادي بحماس: حديث بايدن محض وهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رأى القيادي في حماس سامي أبو زهري إنّ حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو وهم.

وقال أبو زهري في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم"، مؤكداً أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق... لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أميركية".

كان الرئيس الأميركي جو بايدن حذر، الجمعة، جميع الأطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، قائلاً إن التوصل إلى اتفاق بات قريباً.

وتوقفت محادثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة، لكن من المقرر أن يجتمع المفاوضون مجددًا الأسبوع المقبل سعًيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة.

وقالت الولايات المتحدة وقطر ومصر في بيان مشترك إن واشنطن قدمت مقترحًا جديدًا يعتمد على نقاط تم الاتفاق عليها في الأيام القليلة الماضية ويضيق هوة الخلاف بين الجانبين بما قد يسمح بتنفيذ سريع لاتفاق، وقال الوسطاء إنهم سيواصلون العمل على الاقتراح في الأيام المقبلة.