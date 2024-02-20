انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقترب من حسم موقفه بشأن العملية البرية برفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المتوقع ان العملية البرية في خان يونس جنوب قطاع غزة، والمستمرة منذ أسابيع، أوشكت على الانتهاء، بحسب ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤولين عسكريين.

وأضافت المصادر لإذاعة الجيش، أن العملية في مجمع ناصر الطبي أوشكت على الانتهاء أيضا، بعد أن حاصر الاحتلال المجمع الطبي لنحو أسبوعين، محتجزا الطاقم الطبي والمرضى والنازحين.

وقالت الإذاعة إن الجيش الإسرائيلي يقترب من حسم موقفه بشأن بدء عملية برية في مدينة رفح.

على صعيد آخر، أطلق الجيش الإسرائيلي النار والقذائف باتجاه الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية غربي مدينة غزة، التي تواجه انتشارا حادا للجوع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ويتكرر استهداف قوات الاحتلال لأهالي غزة أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات الإنسانية بمناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.