انت الأن تتابع خبر فيتو أميركي ضد مشروع القرار الجزائري لوقف حرب غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بتبني مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد استخدام واشنطن الفيتو.



وقال مندوب الجزائر إن رفض مشروع القرار يعتبر موافقة ضمنية على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين.



وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، لكن بعض الأعضاء الدائمين طالبوا بالتفاوض على القرار، فيما هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو)، ووزعت مشروعا بديلا للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة لا يتضمن طلب وقف اطلاق النار فورا.



ويطالب المشروع الجزائري بوقف الحرب على غزة، والطلب من أطراف النزاع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية.



وينص المشروع الأميركي على: "وقف نار مؤقت عندما تسمح الظروف" ويؤكد "الحاجة الماسة إلى خطة لضمان حماية المدنيين، وتجنب نزوحهم في حال وقوع هجوم عسكري كبير في رفح".

