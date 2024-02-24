بيانات من حزب الله وسرايا القدس

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رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني استهدافه موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وحقق فيها إصابة مباشرة.

وقال الحزب في البيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة،‎ ‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:25 من بعد ظهر السّبت، موقع راميا بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوه إصابة مباشرة".

هذا وتم إطلاق صاروخ على موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط بلدة رب ثلاثين جنوبي لبنان.

من جانبها، قالت سرايا القدس إنها قصفت تجمعات لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بقذائف هاون.

على صعيد آخر، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف عناصر شرطة حماس في غزة.

وأضاف الموقع، أن إسرائيل رفضت "لأن أحد أهدافها التأكد من أن حماس لم تعد تدير القطاع".