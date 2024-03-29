انت الأن تتابع خبر سقط منها بالبحر .. إنزالات أمريكية لمساعدات على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفذت القيادة الوسطى الأميركية الجمعة، عملية إنزال للمساعدات في شمال غزة.

وشملت هذه المساعدات أكثر من 46 ألف وجبة طعام، سقطت منها 26 حزمة طعام في البحر.

واكدت القيادة ان لا أضرار على المدنيين في الوقت الحالي.

من ناحية ثانية، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الجمعة 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

وشاركت في تنفيذ العملية طائرة من نوع(C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.