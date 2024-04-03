انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يواصل استهدافه لمستشفيات غزة ومحيطها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استهدف القصف الإسرائيلي المكثف الأربعاء، محيط مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جَنُوبي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، إن "ما تعرض له النظام الصحي من استهداف متكرر وبشكل مباشر، ما أوصل النظام الصحي إلى شلل شبه تام".

وكانت الوزارة دعت الاثنين الماضي، إلى إخلاء المستشفيات إلا من المرضى والجرحى حتى تتمكن الطواقم الطبية من تقديم خدماتها، إذ أصبحت العديد من مستشفيات القطاع تؤوي آلاف النازحين الفارين من الغارات والمجازر الإسرائيلية المكثفة على القطاع.

وأكدت أن "ما فاقم من معاناة المرضى والجرحى انعدام أي أماكن لتقديم الخِدْمَات العلاجية، اذ تعج المستشفيات بأقسامها وأسرتها بالنازحين، بالإضافة إلى ما يتسبب به ذلك من نشر العدوى بين المرضى والنازحين أنفسهم".

وناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة بوقت سابق جميع المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي لبذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة و إعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.

وأكدت الوزارة، أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاسمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.

هذا وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض والعاملون بالمجال الإنساني يقتلون، ومساعدات ورعاية صحية أقل تعني أملا أقل بغزة وكل انهيار في النظام الصحي هو دمار للمدنيين.

من ناحية ثانية، استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة أبو هولي جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

بدورها قالت كتائب القسام، إن قواتها قصفت بقذائف هاون قوة إسرائيلية راجلة شرق حي التفاح في مدينة غزة.