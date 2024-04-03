انت الأن تتابع خبر ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 32 ألفا و975 شهيدا و75 ألفا و577 مصابا منذ 7 أكتوبر/ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى ان الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيدا و83 مصابا خلال 24 ساعة.

من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض والعاملون بالمجال الإنساني يقتلون.

وأكدت ان مساعدات ورعاية صحية أقل تعني أملا أقل بغزة وكل انهيار في النظام الصحي هو دمار للمدنيين.

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 140 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وفي وقت سابق، اتهم المكتب الإعلامي الاحتلال بتعمد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين أعرب سابقا عن استنكاره قتل الصحفيين في غزة، داعيا إلى ضرورة حمايتهم من عنف الاحتلال ليتسنى لهم أداء عملهم.