انت الأن تتابع خبر غارات إسرائيلية تستهدف بلدتين جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، مساء الإثنين، بأنّ الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي أغار على بلدتي ميس الجبل وطير حرفًا في جنوب لبنان، وأضافت الوكالة أن الغارات الإسرائيلية تسببت في أضرار جسيمة في عدد من المنازل والممتلكات، دون وقوع إصابات.

وذكرت أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي واصل التحليق فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وصولاً إلى مشارف مدينة صور.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته نفذت غارات في جنوب لبنان، وقال إنه قصف مجمعًا عسكريًا لحزب الله في ميس الجبل، وإن مدفعيته ضربت هدفًا كان يشكل تهديدًا في مزارع شبعا بجنوب لبنان.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إصابة أربعة جنود جراء انفجار مجهول المصدر وقع الليلة الماضية في المنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان.

وفي وقت لاحق، قال حزب الله، في بيان، إن مقاتلين له فجروا عدداً من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخمة للحدود مع إسرائيل عند تجاوز قوة ‏تابعة للواء غولاني الإسرائيلي الحدود