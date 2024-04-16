فيديو .. طائرات دبي تسبح وعاصفة قوية تُغرق الشوارع

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رياض - احمد صلاح - أعلنت مطارات دبي في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن هناك فيضانات كبيرة على الطرق المؤدية إلى المطار.

وأكدت ان توقعات الطقس الحالية تشير إلى أن الطقس غير المستقر سيستمر في التسبب في تأخيرات حتى ساعات فجر الأربعاء 17 نيسان/أبريل، وأنه تم تفعيل فرق الاستجابة في مطارات دبي، وأنها تعمل بشكل وثيق مع شركات الطيران وغيرها من الشركاء لإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وحثت مطارات دبي على التحقق مباشرة مع شركة الطيران الخاصة بالمسافرين للحصول على أحدث المعلومات حول حالة رحلتهم، وتخصيص وقت سفر للوصول إلى المطار، واستخدام مترو دبي لحركة أكثر سلاسة.

ولفتت إلى أنه تم تمديد ساعات العمل في مترو دبي حتى الساعة 03:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (4 صباحا بتوقيت العاصمة عمان).

هذا وغمرت المياه شوارع مدينة دبي بعد هطولات مطرية غزيرة الثلاثاء، أدت إلى عرقلة حركة المرور بالمدينة، كما تم تعطيل المدارس لمدة يومين.