انت الأن تتابع خبر ألمانيا تدعو إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الأربعاء، إنّها أوضحت خلال محادثاتها في (إسرائيل) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين أنه لا ينبغي السماح بأن ينزلق الشرق الأوسط إلى وضع لا يمكن التنبؤ بنتائجه على الإطلاق.

ووفقًا لـ"دويتشه فيله" الألمانية، أكدت بيربوك من تل أبيب، في ختام زيارتها السابعة لها منذ بدء حرب غزة، أن "دوامة التصعيد لن تخدم أحدا".

وأضافت بأنه "يجب على الجميع الآن أن يتصرفوا بشكل مدروس ومسؤول وضبط النفس ".