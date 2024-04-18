انت الأن تتابع خبر غوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، أمام جلسة لمجلس الأمن من أنّ الشرق الأوسط بات على حافة الهاوية، مشيرًا إلى أنّ أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى صراع إقليمي واسع النطاق.

وأضاف غوتيريش، إنّ "أي حالة سوء تقدير واحدة، أو سوء تواصل واحدة، أو خطأ واحد، قد يؤدي إلى صراع إقليمي واسع النطاق لا يمكن تصوره وسيكون مدمرًا لجميع المنخرطين فيه ولبقية العالم... دعوني أكون واضحًا؛ المخاطر تتصاعد على كثير من الجبهات... تجمعنا مسؤولية مشتركة لمعالجة هذه المخاطر وإعادة المنطقة من حافة الهاوية". وتابع: "الأمر يبدأ بغزة. إنهاء الأعمال العدائية في غزة سينزع فتيل التوتر في أنحاء المنطقة بشكل كبير... أكرر دعواتي لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة".

وقال: "وكالات العمل الإنساني، التي تقودها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، هي العمود الفقري لعملياتنا، ويجب أن تكون قادرة على نقل الطعام والإمدادات الأخرى بأمان وعبر الطرق والمعابر الممكنة إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه".

من جهته، قال ممثل فلسطين بالأمم المتحدة، إنّه حان الوقت كي يتبنى مجلس الأمن قرارًا بقبول فلسطين عضوًا كاملًا بالأمم المتحدة. وأضاف أن قرار عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة لن يكون بديلًا عن مفاوضات سياسية جادة وفي إطار زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين.