انت الأن تتابع خبر تحطم مروحية في كينيا على متنها قائد الجيش الكيني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحطّمت مروحية عسكرية في غرب كينيا، الخميس، وعلى متنها مسؤولون عسكريون يتقدّمهم قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأوضح الضابط الرفيع في الشرطة الوطنية، طالبًا عدم كشف هويته، أنّ "النيران اندلعت في المروحية بعيد تحطّمها، وكان على متنها أكثر من عشر قادة رفيعي المستوى، من بينهم الجنرال أوغولا"، من دون أن يقدّم تفاصيل بشأن وضع قائد الجيش.