انت الأن تتابع خبر إكس تغلق حساب حفيد مانديلا لدعم أسطول الحرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علّقت منصة التواصل الاجتماعي إكس، حساب نوكسي زويليفليل مانديلا، حفيد الراحل نيلسون مانديلا، بعد تصريحاته الداعمة لأسطول الحرية الدوليّ المقرر إبحاره من تركيا خلال أيام لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وكان مانديلا قد وصل إلى إسطنبول بداية الأسبوع لحضور المؤتمر الخامس لمنتدى القدس البرلماني الدولي، ولدعم الاستعدادات لأسطول الحرية الدولي في إسطنبول، وحضر مانديلا المؤتمر الصحافي لأسطول الحرية الدولي المتشكل من منظمات غير حكومية من 12 دولة الأسبوع الماضي.

وعبر عدة منشورات على منصة إكس أعرب مانديلا عن دعمه أسطول الحرية الدولي وكسر الحصار عن غزة.

وفي تصريح سابق للأناضول الخميس أشار مانديلا إلى أهمية مبادرة أسطول الحرية الدولي الذي من المقرر أن ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة انطلاقاً من تركيا.