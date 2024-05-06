انت الأن تتابع خبر تحت التهديد .. آلاف الغزيين يخرجون من رفح نحو المجهول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد يوم واحد من أنباء إيجابية عن تقدم في صفقة تهدئة وتبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، بدأ جيش الاحتلال بإجلاء الفلسطينيين من مناطق في رفح جنوبي قطاع غزة، تمهيدا لاجتياحها برياً.

وبدأ الآف الغزيين بمغادرة أطراف رفح باتجاه مناطق في وسط غزة، في ظل الدعوة الإسرائيلية المفاجئة للاخلاء.

وقال شاهد عيان "حاولنا أن نأخذ خيامنا معنا وبعض ما يمكن نقله من أمتعة في رحلة نزوح جديدة ولا نعرف كيف ستكون نهايتها".

في حين أكد شاهد آخر أن طائرات إسرائيلية ألقت منشورات على منطقة رفح تدعو السكان للمغادرة بشكل فوري باتجاه ما سمته "المنطقة الإنسانية الموسعة في المواصي".

وتضمنت المنشورات تهديدا بأن الجيش "سوف يعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في مناطق مكوثكم مثلما فعل حتى الآن.. كل من يتواجد بالقرب من المنظمات الإرهابية يعرض حياته وحياة عائلته للخطر."

يذكر أن عدد المقيمين في رفح يصل إلى نحو 1,2 مليون شخص، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى في القطاع جراء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وكانت العديد من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة حذرت مرارا على مدى الأشهر الماضية، فضلا عن الأمم المتحدة من اجتياح المدينة، أقلها قبل تأمين مناطق آمنة لإجلاء النازحين.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو شدد على أنه ماض في غزو المدينة سواء أبرم اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار أم لا.