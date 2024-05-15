انت الأن تتابع خبر نجاة رئيس وزراء سلوفاكيا من محاولة اغتيال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الأربعاء، لإطلاق نار ونُقل إلى المستشفى بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت صحيفة دينيك آن ديلي، التي شاهد مراسلها نقل رئيس الوزراء إلى سيارة من قبل حراس الأمن أن الشرطة أوقفت المسلح المشتبه في إطلاقه النار، وقال مدير المستشفى إنه يجري نقل رئيس الوزراء إلى العاصمة.

وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح الوحشي على رئيس الوزراء.

وقالت الرئيسة المنتهية ولايتها في بيان "أشعر بالصدمة، أتمنى لروبرت فيكو التحلي بالكثير من القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من هذا الهجوم الوحشي وغير المسؤول".

من جهتها أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "الهجوم البشع" على رئيس الوزراء السلوفاكي.