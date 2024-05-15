انت الأن تتابع خبر ترمب يقبل عرض بايدن لمناظرته .. وهذا موعد المناظرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شبكة فوكس نيوز الأميركية أنّ الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب قبِلَ عرض الرئيس الأميركي جو بايدن لمناظرته عبر التلفزيون في شهري يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول).

وجاء الاقتراح من قبل حملة بايدن-هاريس في رسالة إلى لجنة المناظرات الرئاسية المكونة من الحزبين صباح (الأربعاء).

وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز ديجيتال: "جو بايدن المحتال هو أسوأ مناظر واجهته على الإطلاق، فهو لا يستطيع الجمع بين جملتين".

وقال ترمب: "لقد حان الوقت لإجراء مناظرة حتى لو كان لا بد من إجرائها من خلال مكاتب لجنة المناظرات الرئاسية، التي يسيطر عليها الديمقراطيون بالكامل والتي، كما يتذكر الناس، تم ضبطها وهي تغش".

وأضاف: "أنا مستعد للذهاب (الى المناظرة). والتواريخ التي اقترحوها جيدة. في أي مكان وفي أي وقت. دعونا نرى ما إذا كان جو يستطيع الوصول إلى منصة التتويج".