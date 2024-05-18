انت الأن تتابع خبر بعملية نوعية .. القسام تُجهز على 15 جندياً إسرائيلياً برفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسط استمرار المعارك والاشتباكات الضارية شرق مدينة رفح، أعلنت كتائب القسام إنها أجهزت على 15 جنديا إسرائيليا بعد اقتحام مجموعة من مقاتليها لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود واشتبكوا معهم من مسافة الصفر بالرشاشات والقنابل اليدوية، وبعدها فجروا عبوة مضادة للأفراد في منطقة حي التنور شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أعلنت أنها قصفت قوات الاحتلال داخل معبر رفح البري بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي التنور شرق رفح.