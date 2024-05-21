انت الأن تتابع خبر 16 شهيداً ومصاباً برصاص الاحتلال في جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 7 أشخاص وأصيب 9 آخرون، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام أبو بكر عن استشهاد الدكتور أسيد كمال جبارين أخصائي الجراحة في مستشفى جنين الحكومي.

واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

واعلن الاحتلال بدء عملية عسكرية في مخيم جنين بهدف ملاحقة المقاومين الفلسطينيين.

من جانبها، قالت سرايا القدس- كتيبة جنين إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة عند أطراف المخيم.