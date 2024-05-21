انت الأن تتابع خبر الرئاسة السورية تعلن إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، في بيان الثلاثاء، عن إصابة أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد بمرض سرطان الدم "اللوكيميا".



وذكرت الرئاسة انه "تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (اللوكيميا)".

وأضاف البيان أن الأسد "ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب".

ووفقا للرئاسة في بيانها فإن السيدة الأولى "ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج".

وكانت أسماء الأسد قد خضعت في العام 2019 الى عملية جراحية لعلاجها من سرطان الثدي.

وكانت السلطات السورية، وبعد انتشار تقارير عن إصابتها بالمرض الخبيث، كشف في شهر آب/ أغسطس 2018، أن أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشفته مبكرا.







يشار إلى أن ابيضاض الدم النقوي الحاد (AML) هو سرطان في الدم ونخاع العظم – النسيج الإسفنجي الموجود داخل العظم الذي تُصنع فيه خلايا الدم.



تشير كلمة "حاد" في ابيضاض الدم النقوي الحاد إلى التقدم السريع للمرض. ويطلق عليه ابيضاض الدم النقوي نظرًا لأنه يؤثر على مجموعة من خلايا الدم البيضاء، والتي تتطور بشكل طبيعي داخل الأنواع المختلفة من خلايا الدم الناضجة، كخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.