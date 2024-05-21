انت الأن تتابع خبر القسام تستعرض عملياتها بغزة ضد جنود الاحتلال وآلياته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت كتائب القسام الثلاثاء، أبرز عملياتها ضد قوات الاحتلال في غزة.

وقالت القسام إنها قصفنت بقذائف هاون "مقر قيادة للعدو جنوب غرب مدينة غزة"، واستهدفت بقذيفة TBG قوة صهيونية تحصنت في منزل واوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في تل الزعتر شمالي القطاع".

كما استهدفت 3 دبابات صهيونية من طراز ميركافا بقذائف الياسين 105 شرق مخيم جباليا.

وقالت كتائب القسام "فجرنا عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا".