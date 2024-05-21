انت الأن تتابع خبر بعد الجزيرة .. الاحتلال يوقف بث وكالة أسوشيتد برس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية إنها صادرت معدات تصوير وبث لوكالة أسوشيتد برس في سديروت كانت الجزيرة تستخدم بثها.



وتعليقا على ذلك قالت أسوشيتد برس إنّ مسؤولين استولوا على كاميرا ومعدات في جنوب الاراضي المحتلة واتهمتهم بانتهاك الحظر المفروض على قناة الجزيرة.



وأوضحت الوكالة الامريكية أنّ الجزيرة من بين آلاف وسائل الإعلام التي تتلقى محتوى البث المباشر منا، معلنة عن شجب إجراءات الحكومة الإسرائيلية وقف بثها الحي الذي يُظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتنا.



وأشارت إلى أنّ وقف البث لم يستند إلى محتواه، بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية، حاثة حكومة الاحتلال على إعادة المعدات والتمكين من البث المباشر لتوفر خدمة صحفية مرئية لآلاف وسائل الإعلام.