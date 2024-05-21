انت الأن تتابع خبر الصين تهدد الرئيس التايواني الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفت الصين، الثلاثاء، خطاب التنصيب الذي ألقاه الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ - تي، قبل يوم، بأنه اعتراف باستقلال تايوان وهدّدته "بردّ انتقامي"، جاء ذلك في بيان صدر مساء عن المكتب الصيني لشؤون تايوان، أن هذا الخطاب "يمكن وصفه بأنه اعتراف حقيقي باستقلال تايوان".

وأدّى لاي، الذي وصفته بكين في الماضي بأنه "انفصالي خطير"، اليمين الدستورية الاثنين، ووعد بالدفاع عن الديمقراطية في الجزيرة لمواجهة التهديدات الصينية، ودعا الصين إلى "وقف الترهيب السياسي والعسكري"، كما تحدث بشكل مباشر عن خطر الحرب بعد سنوات من الضغوط المتزايدة من الصين لإخضاع تايوان لسيطرتها.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن وزارته، إن مصير الانفصاليين التايوانيين هو "العار التاريخي".

وأضاف، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون، أن "خيانة لاي تشينغ - تي لأمته وأسلافه معيبة... لكن مهما فعلوا، فلن يتمكنوا من منع الصين في النهاية من إنجاز إعادة توحيد الجزيرة بالكامل".