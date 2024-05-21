انت الأن تتابع خبر دولة الاحتلال تتراجع عن وقف تغطية أسوشيتد برس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الاتصالات بدولة الاحتلال الإسرائيليّ، شلومو قرعي، التراجع عن قرار اتخذ في وقت سابق من الثلاثاء، بقطع تغطية وكالة أسوشيتد برس الأميركية المباشرة للأحداث في غزة.

وقال قرعي في بيان عقب طلب البيت الأبيض فيه من دولة الاحتلال التراجع عن قرارها، "أصدرتُ الأمر بإلغاء العملية وإعادة المعدات لوكالة إي بي (AP)".

وكانت وكالة أسوشيتد برس الأميركية أكّدت في وقت سابق، أن الحكومة الإسرائيلية أوقفت خدمتها للبث المباشر من جنوب دولة الاحتلال لتغطية الحرب على قطاع غزة، مستندة في ذلك إلى قانون يحظر تزويد قناة الجزيرة القطرية بالصور.